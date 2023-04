Tezenis Verona-Givova Scafati | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Tre partite alle fine dei giochi della regular season. Un tris d’incontri per decidere le sorti future di tutte le squadre che infestano, con le loro qualità, la massima serie della pallacanestro italiana. Unico obiettivo rimasto per tutte le compagini del Belpaese: dopo aver assegnato la Coppa Italia a Germani Brescia, infatti, tutte le società azzurre non sono riuscite ad animare le battute conclusive delle due coppe europee più importanti del Vecchio Continente patendo eliminazioni davvero brucianti. Dalle ceneri della tristezza, però, sono rinati germogli verdi e freschi che attendono di essere annaffiati in questa ventottesima giornata dellaA che deve ancora emettere, ancora, tutti i verdetti definitivi di questa annata così complessa. Una delle sfide in programma per questa domenica cestistica è...