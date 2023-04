Texas | Dieci Comandamenti a scuola e ‘ora di Bibbia’ in classe

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Senato delapprova la legge che prevede l’esposizione deiin ognidellapubblica. Il provvedimento è stato approvato con 17 voti a favore e 12 contrari. Ora, il testo passa alla Camera dei Rappresentanti dello stato. La proposta di legge, firmata dal senatore repubblicano Phil King, prevede che ivengano esposti in un luogo idoneo in ognie che il testo sia leggibile da ogni punto dell’aula. Se entrerà in vigore, la legge dovrà essere applicata dall’anno scolastico 2023-2024. Il Senato del, con la stessa maggioranza di 17 voti, ha anche approvato una proposta di legge che prevede, per studenti e dipendenti degli istituti scolastici, un break ...