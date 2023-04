Terra Amara | le anticipazioni della puntata domenicale | Demir scopre che Sermin ha rivelato i suoi piani a…

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 23 aprile 2023) Ledi, come al solito in onda su Canale5. Formato extra-large per la soap turca, amatissima dal pubblico italiano e che sarà ricca di colpi di scena.riprenderà come al solito con le puntate settimanali nel consueto formato dal lunedì al venerdì, puntate più lunghe solo il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledi oggi: Zuleyha deve abortire?, ledi ...