Terra Amara 24 aprile 2023 | anticipazioni e orario della settimana

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 23 aprile 2023)24Cosa è successo negli episodi di questa? Demir è tornato dalla sua trasferta ad Ankara convinto di avere conquistato un appalto, ma non tutto va come nelle previsioni. Fekeli e Yilmaz vincono la gara d’appalto indetta dal MinisteroPubblica Istruzione. Sabahattin ha chiesto a Julide di sposarlo. Zuleyha ha offeso Mujgan accusandola ingiustamente di aver maltrattato il piccolo Adnan. Non riuscendo a scusarsi, Zuleyha chiama Yilmaz, ma durante il loro incontro va in travaglio. Nello stesso momento, anche Mujgan ha una forte emorragia. I medici la invitano a partorire perché rischia la vita, ma lei nega il suo consenso. ...