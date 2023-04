- 'Stanno distruggendo le relazioni tra i nostri Paesi', ha detto la portavoce del ministro degli esteri, Maria Zakharova. Nella serata di ieri bombardata KharikivSi inizia comedai primi segni secondo le previsioni di oggi e domani tratte dal suo Stellare: ARIETE : si ... TORO : in famiglia c'è troppae poi possono arrivare più guadagni. Domani c'...Primi segnali di minorenei rapporti tra l'Occidente e la Cina. Non sono ancora le brezze di pace. Forse e' solo il ... Anzi,secondo ISPI, che riporta i dati delle dogane cinesi, il ...

Tensione sempre più alta tra Germania e Russia: espulsioni di massa di diplomatici TGLA7

Il cantiere è programmato per l’interramento della linea. Divieto di transito fra via Bugiardini e via Puligo fino al 12 maggio.Ambasciate particolarmente grandi e un numero di persone con copertura diplomatica spesso spropositato. È dai tempi sovietici che gli organismi di intelligence occidentali guardano con particolare att ...