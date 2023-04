Tennis | Torneo Stoccarda Altro trionfo per Swiatek

La polacca ha sconfitto col punteggio di 6 - 3 6 - 4 Aryna Sabalenka nella finale del "PorscheGrand Prix",Wta 500 dotato di un montepremi pari a 780.637 dollari disputato sul "rosso" ...Alcaraz come Rafael Nadal Questa settimana il tennista iberico ha raggiunto la finale nelAtp 500 di Barcellona. Alcaraz e Nadal condividono un record straordinario e che mostra i loro ...Sette giorni dopo il trionfo di Chiasso, la promessa russa Mirra Andreeva (WTA 243) ha completato il suo strepitoso en plein in terra ticinese, aggiudicandosi il sestoITF di una carriera che sembra destinata a grandi cose. Neanche Fiona Ferro (455, ma gi 39) ha fermato la cavalcata della terza al mondo nelle classifiche junior, la quale, prima di imporsi per ...

40° torneo internazionale junior BAYER di Salsomaggiore Terme 29 aprile – 7 maggio 2023 LiveTennis.it

La polacca batte la Sabalenka 6-3 6-4 e conquista il 13° titolo della carriera.STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Iga Swiatek ha conquistato ...Fuori un altro. Dopo i forfait di Nadal, Berrettini e Djokovic, anche Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid, in programma dal 26 aprile. Jannik si era tirato fuori da Barcellona, prima della sfida ...