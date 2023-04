(Di domenica 23 aprile 2023) Per il danese primodel 2023 e secondo successo in Baviera.DI BAVIERA (GERMANIA) - Holgerha vinto oggi il "BMW Open",Atp 250 con 562.815 euro di montepremi disputato sui ...

Nella finale odierna, che era la replica dell'atto conclusivo della scorsa edizione del, il danese, numero 7 del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto l'olandese Botic Van De ...Dovrò concentrarmi il più possibile e sperare di giocare il mio miglior. Ma non ho paura, ... Per il murciano ildi Barcellona, che si gioca nel più antico club di Spagna il cui campo ...Scorre così l'entry list deldella capitale spagnola: entra in tabellone Kokkinakis. In caso di altro ritiro guadagnerebbe il diritto di giocare nel main draw anche il siciliano Marco ...

Tennis: Torneo Monaco. Titolo a Rune, Van De Zandschulp ko in finale Tiscali

Per il danese primo titolo del 2023 e secondo successo in Baviera.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Holger Rune ha vinto oggi il 'BMW ...L'altoatesino dovrebbe tornare in scena in occasione del 1000 di Roma.ROMA (ITALPRESS) - Il 'Mutua Madrid Open', Masters 1000 spagnolo al via ...