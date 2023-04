Tajani “I nostri connazionali in Sudan stanno tutti bene”

(Di domenica 23 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Isono staticontattati, anche durante la nottata, dall’unità di crisi del ministero, sono stati chiamati uno per uno,e raggiungeranno la nostra ambasciata”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine della visita al Salone del Mobile di Milano, tornando sulla situazione deibloccati in. “Siamo mobilitati per mettere in sicurezzaconcittadini che sono in Khartoum: la nostra ambasciata sarà il punto di raccolta, dopodichè faremo in modo di poterli mettere in sicurezza. Le nostre forze armate, l’aeronautica, i reparti Inter forze sono pienamente ...

A ribadire l'impegno italiano nei confronti dei connazionali ancora bloccati in Sudan è stato il ministro degli Esteri Antonio. " Siamo mobilitati per mettere in sicurezza tutti..."L'ambasciata è operativa e lavora e sta diventando un punto di raccolta per iconnazionali", ha detto. "In questo momento stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata", ha ...... toccherà a loro garantire la massima sicurezza e tutelare iconcittadini'. Sui tempi per il rientro degli italiani, 'mi auguro che si possa fare tutto in tempi brevi - ha detto- ...

Scontri in Sudan, Tajani a Sky TG24: "Nostri aerei pronti a Gibuti per evacuazione" Sky Tg24

Piano d'emergenza e massima tutela per i 140 italiani ancora presenti in Sudan, travolto da violenti combattimenti fra truppe regolari e forze paramilitari, da oltre una settimana . "i nostri concitta ...L’evacuazione dei civili e del personale diplomatico americano ed europeo dal Sudan travolto dal conflitto tra l’esercito golpista e i paramilitari Rfs è ormai una corsa contro il tempo per cercare di ...