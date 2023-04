Ma Difu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano': parola del ministro degli Esteri Antonioa ' Mezz'ora in più ' su Rai 3.Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa 'Mezz'ora in più' su Rai 3 a proposito dell'indicazione di Luigi Dicome inviato Ue per il Golfo. .Così fonti della Lega dopo l'indicazione, da parte di Borrell, di Diinviato speciale dell'Ue per il Golfo Persico.

Tajani, Di Maio scelta di Borrell, non è nostro candidato ROMA RagusaNews

ROMA (ITALPRESS) – Da Bruxelles giunge la voce della nomina dell’ex ministro degli Esteri, Luigi di Maio, come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Quella di Di Maio “è una scelta di Borrell ..."E' una scelta legittima di Borrell, nelle sue facoltà di alto rappresentante Ue". Ma "Di Maio fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano". (ANSA) ...