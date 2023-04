Tajani | Chiamati tutti gli italiani in Sudan

(Di domenica 23 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 23 aprile 2023 "La nostra ambasciata ha chiamato a raccoltai nostri connazionali che intendono partire proprio nella sede della Rappresentanza diplomatica. L'appuntamento era per le ore dodici. Sono arrivati molti dei nostri connazionali, anche qualche cittadino dei paesi europei. Siamo intervenuti anche per aiutare l'evacuazione della nunziatura apostolica. Poi, naturalmente, l'operazione sarà tutta militare", le parole disul. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... più cittadini dell'Unione Europea, in totale "circa 200 persone", ha riassunto. "Il punto ... anche durante la nottata, dall'unità di crisi del ministero, sono statiuno per uno, stanno ...... sono statiuno ad uno e stanno bene. "L'ambasciata è operativa e lavora e sta diventando un punto di raccolta per i nostri connazionali", ha detto. "In questo momento stanno tutti ...Sono statiuno per uno. Stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile ...

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato l'inizio delle operazioni per consentire a 140 italiani di lasciare il Sudan ...Washington, 23 apr. (Adnkronos/Ani) - Ancora scontri e combattimenti in Sudan. Il ministero della Difesa ha avviato l'operazione di evacuazione ...