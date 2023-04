Szczesny | «Per noi non è cambiato nulla | punti guadagnati…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) Wojcech ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'impegno della Juventus con il Napoli ed è tornato suidi penalizzazione tolti ai bianconeri.– Wojcechnon ha mai avuto dubbi sulla classifica della Juventus e ora suona la carica per i compagni: «Sicuramente la classifica ha riportato un po' di entusiasmo, però per noi non ètanto. Abbiamo pensato sempre di avere quei, li abbiamo guadagni in campo però ancora non abbiamo fatto niente. C'è ancora tanto da lavorare e dobbiamo continuare».