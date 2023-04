SYZ Bank investe 50 milioni di dollari su Bitcoin e Ethereum

(Di domenica 23 aprile 2023) Syz, un’importante banca svizzera, collabora con CMCC Global per lanciare un fondo in criptovalute del valore di circa 50di. Il fondo, chiamato SyzCrest Digital e che mira a raccogliere 300didopo il suo lancio, è registrato nelle Isole Cayman e sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2023. L’annuncio della partnership arriva in un momento in cui Hong Kong ha compiuto passi significativi verso la regolamentazione dell’ecosistema crypto. La partnership con CMCC Global aiuterà Syzad espandere la propria presenza nel settore delle criptovalute. Nell’ottobre 2022, Syzha assunto Richard Byworth come socio amministratore, dimostrando ulteriormente il proprio impegno nel settore delle criptovalute. L’esperienza di Byworth ...

