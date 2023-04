Swiatek-Sabalenka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Stoccarda 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Igasfiderà Arynanelladel Wta 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Non ci si sarebbe potuto augurare di meglio dalladell’importante evento tedesco, anche se saremmo cascati in piedi in qualsiasi caso, dato l’incredibiel campo di partecipazione. Peccato per Ons Jabeur, sfortunata a doversi ritirare dopo pochi games in semi, ma questo match tra la numero uno e la due del ranking mondiale di certo promette spettacolo. Adla polacca si è imposta in quattro dei sei precedenti ufficiali, uno dei quali giocato proprio su questo stesso campo dodici mesi fa: vinse Iga con un duplice 6-2. Ma era unain quel periodo imbattibile e soprattutto era una ...