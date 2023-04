Suv-versivi | ecco l’ultima frontiera della lotta contro la crisi climatica

Leggi su tpi

(Di domenica 23 aprile 2023) I gesti da eseguire sono pochi e semplici, elencati meticolosamente su un volantino stampato e messo in tasca, ripassati a mente prima di entrare in azione: svitare il tappino che copre la valvola dello pneumatico, inserire un sassolino o un oggetto simile sul perno al centro, riavvitare fino a sentire un sibilo d’aria, lasciare un foglietto sul parabrezza e dileguarsi il più rapidamente possibile. «L’intero processo dovrebbe richiedere circa 10 secondi», rassicurano sul proprio sito i fondatori di Tyre Extinguishers (in italiano “distruttori di ruote”), movimento ambientalista nato nel Regno Unito da circa un anno e che in breve tempo ha già portato la protestail cambiamento climatico a un nuovo livello di azione. Nel mirino degli attivisti che aderiscono alla causa ci sono i Suv in sosta nelle grandi città, ritenuti l’emblema di una società che volta le ...