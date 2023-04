Susanna Severino | le foto più sexy e belle

Leggi su cultweb

(Di domenica 23 aprile 2023), classe 1999, è attualmente uno dei volti televisivi emergenti, con la sua partecipazione come assistente a Lo Show dei Record, su Canale 5. Bionda, occhi verdi, un fisicoche mostra volentieri sui suoi profili social. la ragazza originaria di Caserta ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con alcune esperienze al cinema, in tv e a teatro e naturalmente è anche una modella. Molti conosconoanche per la sua partecipazione al programma sportivo “Il bello del calcio” in onda su Canale 21. Di seguito potete vedere alcune delledipiù, tra quelle recenti, in cui la ragazza mostra le sue doti.. da record! L'articolo proviene da CultWeb.it.