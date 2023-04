Superbike | Alvaro Bautista sa solo vincere e fa sua anche la SuperPole Race di Assen | 2° Rea | 3° Razgatlioglu

(Di domenica 23 aprile 2023) Altro giro, altro successo per. Lo spagnolo della Ducati, infatti, si è aggiudicatoladel Gran Premio di Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di2023, facendo il bis dopo il trionfo di ieri in Gara-1. Sul tracciato di, la cosiddetta “Università della moto”, abbiamo assistito ad una gara nella quale l’equilibrio, come sempre, è stato rotto in favore del dominatore della stagione. Il nativo di Talavera de la Reina ha vinto la mcon un margine di 916 millesimi su Jonathan Rea (Kawasaki) e 1.757 su Toprak(Yamaha). Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 3.126, quinta per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 6.0, davanti ad Axel Bassani (Ducati) ...

Le parole diBautista 'Anche se non sono d'accordo con la penalizzazione, devo ammettere che è servita per darmi ulteriore carica . Sono partito molto determinato, con l'obiettivo di spingere ...Equilibrio in Qualifica ad Assen Quattro case diverse nelle prime cinque posizioni: è questo il verdetto della Superpole dellaimpegnata in Olanda sul magnifico circuito di Assen.Bautista è stato il più veloce con la sua Ducati Panigale davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea e alla Yamaha di Toprak ...Bautista e Ducati si confermano la prima forza del mondialeconquistando Gara 1 sul tracciato di Assen , in una corsa che ha visto tornare sul podio insieme i Tre Moschettieri delle ...

La gara accorciata a soli 8 giri non è stata sufficiente a Jonathan Rea e a Toprak Razgatlioglu per attaccare Alvaro Bautista senza curarsi nel consumo delle gomme. Il pilota della Ducati, scattato al ...Altro giro, altro successo per Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati, infatti, si è aggiudicato anche la SuperPole Race del Gran Premio di Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di Superbike 2023 ...