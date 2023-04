Superbike | Alvaro Bautista completa la tripletta ad Assen e domina anche gara-2! 3° Locatelli | cade Rea

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023)non si ferma più e continua a dettare la legge del più forte nel Mondialendo-2 adndo quindi una fantasticanel Gran Premio d’Olanda 2023, valevole come terzo round stagionale del massimo campionato globale riservato alle moto derivate di serie. Il campione iridato in carica ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte della m, salendo di colpi col passare dei giri grazie ad un passo strepitoso e ad una gestione ottimale degli pneumatici, andando in fuga e trionfando in solitaria. Lo spagnolo (a quota 40 vittorie in carriera nella categoria), che ha regalato alla Ducati il 400° successo della storia in, ...