Super rimonta del Monza | ribaltata la Fiorentina 3-2

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Grazie ad una splendidadi carattere, ilribalta la3-2 nella sfida valevole per la 31 giornata di Serie A. Al Brianteo, dopo un avvio show, la Viola getta al vento il doppio vantaggio firmato Kouame e Saponara, reso vano dall'autorete di Biraghi, oltre ai gol di Dani Mota e Pessina: si tratta del secondo successo di fila per la squadra di Palladino che sale a 41 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano, reduci da otto risultati utili di fila in campionato, tornano a perdere restando fermi a quota 42. La formazione viola parte in quinta e in meno di un quarto d'ora indirizza chiaramente la gara sui propri binari: all'8' apre le danze Kouame con un colpo di testa su corner di Biraghi, mentre al 13' arriva l'immediato raddoppio di Saponara che davanti a Di Gregorio non sbaglia con il destro. I ...