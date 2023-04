Sudan | Tajani | lavoriamo per evacuare civili entro la notte

(Di domenica 23 aprile 2023) "per garantirela nottata di poter far sì che tutti gli italiani che vogliono partire siano messi in sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa 'Mezz'ora in più' ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa 'Mezz'ora in più' su Rai 3 parlando delle operazioni di evacuazione dei civili italiani dal. "Ho parlato" con entrambi i leader delle ...Oltre 600 morti FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Scontri: "Nostri aerei pronti a Gibuti per evacuazione" Il ministro degli Esteri ha spiegato che ci sono ...Intanto è già finito l'incubo per 19 turisti italiani sorpresi dalla guerra mentre erano in crociera nelle acque di Port: sono potuti sbarcare a Hurghada in Egitto, come ha annunciato. ...

Sudan, Tajani: "Italiani stanno tutti bene, ambasciata punto raccolta" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ore frenetiche per evacuare i cittadini dei Paesi stranieri che si trovano in Sudan alle prese con una grave guerra civile. Il ministro degli esteri parla dal Salone del Mobile di Milano "La situazion ...Attaccato il convoglio dei francesi, americani e britannici già evacuati. Ferito un diplomatico egiziano. Tajani, 'evacueremo 200 civili europei, compresi 140 cittadini italiani. Appello del Papa per ...