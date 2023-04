Sudan | Tajani | Siamo mobilitati per mettere in sicurezza i concittadini a Khartoum

(Di domenica 23 aprile 2023) "perintutti i nostriche sono in. La nostra ambasciata sara' il punto di raccolta, dopodiche' faremo in modo di poterliin. ...

"I dati di rete in tempo reale mostrano un collasso quasi totale della connettività Internet incon la connettività nazionale ora al 2% dei livelli ordinari". La mano della Wagner: così i ...Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine della visita al Salone del Mobile di Milano, tornando sulla situazione dei nostri connazionali bloccati in. "...Lo ha detto il ministro degli affari esteri, Antonio, a margine della sua visita al Salone del Mobile a Milano. Ha poi aggiunto: "I nostri connazionali insono stati tutti contattati. ...

L'ambasciata americana in Sudan è stata evacuata. Lo ha confermato nel corso della notte lo stesso presidente Joe Biden, che in precedenza aveva detto che non era "sicuro" procedere… Leggi ...'Siamo mobilitati per mettere in sicurezza tutti i nostri concittadini che sono in Khartoum. La nostra ambasciata sara' il punto di ...