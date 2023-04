Sudan | Tajani | evacueremo 200 civili tra cui 140 italiani

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa 'Mezz'ora in più' su Rai 3 parlando della crisi in. .Nel frattempo, grazie anche al supporto della nostra Aeronautica Militare, contiamo quanto prima di riportare a casa tutti gli italiani presenti in'.'I 140 italiani stanno bene, ...: 'Contattati gli italiani, stanno tutti bene' Il ministro degli Esteri Antonioha dichiarato: 'I nostri connazionali insono stati tutti contattati, anche durante la nottata, dall'...

Sudan, Tajani: "Italiani stanno tutti bene, ambasciata punto raccolta" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Siamo mobilitati per mettere in sicurezza tutti nostri concittadini che sono a Khartoum. La nostra ambasciata sarà il punto di raccolta, dopodiché faremo in modo di poterli mettere in sicurezza. (ANS ..."Lavoriamo per garantire entro la nottata di poter far sì che tutti gli italiani che vogliono partire siano messi in sicurezza". (ANSA) ...