Sudan nel caos Meloni | piano di emergenza per gli italiani 

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, sta seguendo l'evoluzione del conflitto ine ha tenuto una riunione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, il generale Francesco Paolo Figliuolo, responsabile del Comando operativo di vertice interforze, e i responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei Servizi di Sicurezza. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Durante la riunione è stata esaminata la situazione sul terreno, in contatto diretto con le unità presenti in, e predisposto undiper la tutela dei nostri connazionali. Nel pomeriggio il ministro degli Esteri ha confermato la 'buona notizia che i primi 18-19 italiani che stavano effettuando ...

Basterebbe riprendere le parole di Papa Francesco, di ritorno dal viaggio in Repubblica Democratica del Congo e dal Sud, quando ha parlato di armi: 'Oggi credo chemondo questa sia la peste,......e provenienti dae Bangladesh. Uno dei minorenni ha problemi di salute e, dopo l'identificazione, verrà portato in un ospedale del capoluogo pugliese. Gli altri 28, invece, saranno ospitati...

Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata in Sudan. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quale anche le famiglie del ..."Il governo sta predisponendo un piano di rientro per mettere in sicurezza i nostri connazionali che in questo momento si trovano in Sudan. La nostra ambasciata è pienamente operativa e fornisce loro ...