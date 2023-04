Sudan nel caos | evacuata ambasciata Usa Francesi sotto attacco

... si sostienetesto. "Di fronte a questo vile attacco, e per preservare l'incolumità dei cittadini francesi, le Forze di supporto rapido hanno dovuto riportare il convoglio al punto di partenza". ....anche un dipendente dell'ambasciata egiziana a Khartoum Un cittadino francese è rimasto ferito in un attacco contro il convoglio diplomaticoquale si trovava durante l'evacuazione dal. Lo ..., polveriera d'Africa,caos, . Che sta succedendopaese Arabo - Africano È un Paesecaos per lo scontro di potere tra due generali. In seguito agli scontri, domenica 16 aprile è ...

La fuga dal Sudan prosegue tra mille preoccupazioni. I paramilitari e l'esercito intanto continuano a combattere. Attaccato un convoglio di cittadini francesi ...La situazione in Sudan diventa sempre più pesante con bombe e granate che piovono anche ad Omdurman, città sulla riva occidentale del Nilo a pochi chilometri ...