Sudan nel caos | è fuga dal Paese Aereo partito da Khartoum con gli italiani evacuati

caos, pronto il piano di evacuazione per 200 italiani, alcuni sono già nell'ambasciata: aerei militari già a Gibuti, salvi 18 turisti, tregua di tre giorni accettata dalle forze ...Tajani: "Contiamo di riavere i nostri connazionali domani in Italia" A quanto si apprende, è partito da Khartoum un C - 130 dell'Aeronautica con a bordo gli italiani che si trovavano inpaese sconvolto dagli scontri tra esercito e paramilitari, il ministero della Difesa ha avviato l'operazione di evacuazione. "Contiamo di riavere i nostri connazionali domani in Italia", ......©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Scontri, Tajani: "Nostri aerei pronti a Gibuti per evacuazione" Il ministro degli Esteri ha spiegato che ci sono ancora 140 italianiPaese. '...

Giovedì l’esercito sudanese ha escluso negoziati con le forze di supporto rapido rivali (Rsf), affermando che accetterà solo la loro resa. “Rovina e distruzione e il rumore dei proiettili non hanno la ...Gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata in Sudan. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quale anche le famiglie del ...