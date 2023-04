Sudan | in salvo tutti i connazionali che hanno chiesto di partire Meloni | «L’Italia non lascia indietro nessuno»

(Di domenica 23 aprile 2023) «gli italiani chedidalsono ined in volo verso Gibuti». A farlo sapere è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Sono orgoglioso del gioco di squadra che ha portato al successo di questa delicata e complessa operazione di evacuazione. Ringrazio i militari, l’intelligence e la diplomazia italiana», ha scritto su Twitter. Fonti della Difesa fanno sapere che da Khartum è partito anche l’ultimo aereo con l’ambasciatore e il personale militare diretto per Gibuti. Poche ore fa il ministro aveva annunciato le operazioni di evacuazione perche avevanodire il, dove proseguono i combattimenti tra esercito e paramilitari. Un ...

Salvi tutti gli italiani che hanno chiesto di partire In ministro degli Esteri, poi, ha precisato su Twitter: 'Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dalsono ined in volo verso ...' Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dalsono ined in volo verso Gibuti. Sono orgoglioso del gioco di squadra che ha portato al successo di questa delicata e complessa ...'Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dalsono ine in volo verso Gibuti'. Arriva in serata l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani che conferma l'evacuazione dei 140 nostri connazionali dal. Nella prima serata ...

In fuga dal Sudan. Meloni: "Italiani in salvo" AGI - Agenzia Italia

GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.L’intervista al professore di Storia dell’Africa e ricercatore dell’Università di Roma Tre Giorgio Musso sugli scontri tra l’esercito regolare sudanese e i paramilitari ...