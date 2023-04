Sudan | gli USA evacuano tutto il personale dell’ambasciata

Il gruppo in precedenza si era detto pronto ad aprire 'parzialmente' 'tuttiaeroporti' inper evacuare i cittadini stranieri.Stati Uniti, intanto, hanno completato l'evacuazione del ...Mentrescontri imperversano in lungo e in largo in tutto la Nazione e l'Europa prova a far ... Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla guerra civile in, il suo ruolo geopolitico e ...... evitare di uscire e di affacciarsi alle finestre, seguire i media locali per restare aggiornati sugli sviluppi della situazione e monitorareavvisi del Dipartimento di Stato per il...

EMERGENCY in Sudan, gli aggiornamenti su cosa sta succedendo ... Emergency

Gli USA evacuano tutto il personale dell'ambasciata dal Sudan. Diversi Paesi stranieri, tra cui l'Italia, stanno preparando l'evacuazione.ROMA. «Sono circa 140 gli italiani ancora a Khartoum, mentre altri 19, che stavano facendo una spedizione in crociera con immersioni subacquee sono stati portati in sicurezza in Egitto, grazie al lavo ...