Anche diversi altri Paesi hanno iniziato a evacuare i propri cittadini dal: fraaltri, Italia, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. Secondo il settimanale Der Spiegel, la Germania ha ...' Tuttiitaliani che hanno chiesto di partire dalsono in salvo ed in volo verso Gibuti. Sono orgoglioso del gioco di squadra che ha portato al successo di questa delicata e complessa ...'Tuttiitaliani che hanno chiesto di partire dalsono in salvo e in volo verso Gibuti'. Arriva in serata l'annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani che conferma l'evacuazione dei 140 ...

Sudan, gli occidentali lasciano Khartum. La missione per salvare gli italiani Corriere della Sera

''Voglio rinnovare anche in questa occasione il mio appello alla fine della guerra, all'apertura di un negoziato che conduca a un governo a trazione civile, il Sudan ha bisogno di pace'', ha dichiarat ...L’intervista al professore di Storia dell’Africa e ricercatore dell’Università di Roma Tre Giorgio Musso sugli scontri tra l’esercito regolare sudanese e i paramilitari ...