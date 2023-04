Sudan e lo “scenario da incubo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 aprile 2023) The Observer: Haftar aiuta Rsf in battaglia contro l'esercito. Rischio di un conflitto di lunga durata, alimentato da interessi di attori esterni, come la Wagner Da mesi Khalifa Haftar aiutava le Forze di sostegno rapido (Rsf) del generale golpistaese Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, alla battaglia contro l’esercito di Abdul Fatah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione, esplosa il 15 aprile scorso in tutta la sua violenza. Lo rivela il britannico The Observer, citando ex funzionari e comandanti militari ine nel Regno Unito, secondo cui il coinvolgimento del leader dell’est della Libia accrescerebbe il rischio di un conflitto di lunga durata, alimentato da interessi di attori esterni, come la Wagner, che rappresenta una sorta di anello di collegamento tra Haftar e Hemedti, entrambi sostenuti dai mercenari russi. ...