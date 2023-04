(Di domenica 23 aprile 2023) "La Difesa è in costante contatto con la Presidenza del Consiglio, la Farnesina e l'Autorità delegata, rendendo disponibile ogni assetto utile a mettere in sicurezza, e poi portare in salvo, tutti i ...

... rendendo disponibile ogni assetto utile a mettere in sicurezza, e poi portare in salvo, tutti i nostri connazionali presenti in". Così il Ministro della Difesa Guido, che segue ...... ha spiegato il ministro della Difesa Guido. 2023 - 04 - 23 15:15:26 L'appello del Papa: stop alla violenza 'Rimane purtroppo grave la situazione in. Perciò rinnovo il mio appello ...La Difesa ha avviato l'operazione di evacuazione degli italiani in. "Le attività di evacuazione dei nostri connazionali sono coordinate dal comando operativo di ...della Difesa Guido. .

Sudan, Crosetto: avviata l'operazione di evacuazione degli italiani Tiscali Notizie

In Sudan si stanno verificando intensi combattimenti dallo scorso 15 aprile che coinvolgono l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf). Il leader delle Forze di sostegno rapido (Rsf), Moh ...L'operazione organizzata dai militari italiani per l'evacuazione dei circa 140 italiani ancora in Sudan porterà fuori dal Paese anche cittadini svizzeri e della Nunziatura apostolica, più cittadini de ...