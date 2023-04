Sudan | civili evacuati in barca verso l’Arabia Saudita per sfuggire ai combattimenti tra l’esercito regolare e i paramilitari

(Di domenica 23 aprile 2023), compresi bambini, salgono a bordo di barche a Port, in, diretti a Gedda, in Arabia, come parte di un’evacuazione peraitrae iche imperversano da una settimana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Così il ministro degli Esteri Tajani a"Mezz'ora in più" parlando delle operazioni di evacuazione deiitaliani dal, teatro di scontri tra l'esercito e paramilitari. Il ministro ha ...Un convoglio che evacua ilascia Khartoum e si dirige a Port. Le immagini mostrano anche i feriti che ricevono assistenza nell'ospedale della città di Wad Madani. Secondo il ministero della Salute di Khartoum, gli ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 parlando delle operazioni di evacuazione deiitaliani dal. "Ho parlato" con entrambi i leader delle ...

Sudan, civili evacuati da Khartoum - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Lavoriamo per garantire entro la nottata di poter far sì che tutti gli italiani che vogliono partire siano messi in sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Ta ...Ore frenetiche per evacuare i cittadini dei Paesi stranieri che si trovano in Sudan alle prese con una grave guerra civile. Il ministro degli esteri parla dal Salone del Mobile di Milano "La situazion ...