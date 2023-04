Sudan | al via l’evacuazione dei cittadini italiani Tajani conferma | «Contattati tutti i nostri connazionali | l’ambasciata è il punto di ritrovo»

Leggi su open.online

(Di domenica 23 aprile 2023) In, malgrado la una tregua concordata tra le parti, proseguono i combattimenti fra esercito e paramilitari, mentre la situazione nella capitale Khartoum è ritenuta ancora troppo pericolosa. Di conseguenza, i governi dei vari Paesi, tra cui l’Italia, stanno organizzandodeipresenti in. L’Unità di crisi della Farnesina ha inviato un messaggio agliancora presenti in, circa 140 persone: «Cari, con il nostro ministero della Difesa stiamo lavorando a una finestra di opportunità per lasciare Khartoum via aerea, che potrebbe avere luogo nella giornata di oggi. Ildi raccolta sarà entro le 12 presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia». Arlo è il ministro ...