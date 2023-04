Stampavano pistole in 3D | arrestati due fratelli e un complice

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Le armi riuscivano a farsele in casa. Non armaioli esperti e nemmeno artigiani. Avevano una stampante 3D e con quella hanno "stampato" ben tre. Duedi 43 e 48 anni e un 47enne sono statidai carabinieri a Roma per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi e munizioni e possesso di armi clandestine. I militari hanno localizzato un'abitazione in via Amico Aspertini, dove ritenevano potesse essere nascosta droga e sono intervenuti per eseguire una verifica. All'interno dell'appartamento sono stati sorpresi i duetrovati in possesso di 70 g di hashish, di una pistola Beretta calibro 6,35, di treautoprodotte con una stampante 3D, 232 cartucce calibro 9, 18 cartucce calibro 7,65 e 13 cartucce calibro 22. Mentre i ...