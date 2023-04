“Sta arrivando anche lui!” Isola dei Famosi | colpo di scena pazzesco | ci sarebbe anche lo zampino di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 aprile 2023)dei, dietrofront sul personaggio tanto chiacchierato. Il reality condotto da Ilary Blasi è finalmente iniziato e dopo il Grande Fratello Vip il pubblico si potrà intrattenere con le avventure dei naufraghi in Honduras. Come molti sapranno Marco Predolin è stato il primo nominato e non l’ha presa bene accusando gli altri di essere finti, cosa che lui non è e per questo l’avrebbe pagata. Lui si è così sfogato con Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, che ha cercato di consolare il presentatore tv: “La prima nomination è un po’… comunque se ti può far star sereno io non ti ho nominato. Immagino che ti dia fastidio…”. Proprio sulla naufraga si sono concentrate le chiacchiere e i gossip degli ultimi giorni. Si è parlato di un fidanzato segreto e pure di una ‘strategia’ che l’ex suora avrebbe adottato per sfruttare il successo avuto a The ...