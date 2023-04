Spendere tutto ma bisogna farlo bene L' appello di Salvini per il Pnrr

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023), ma. È questo il leit motiv di Matteoministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Dal mio punto di vista stiamo recuperando ritardi sull'acqua, stiamo mettendo in sicurezza l'acqua in Italia, stiamo investendo miliardi di euro per risparmiare, trattenere e distribuire acqua ai cittadini e agli agricoltori. E poi le infrastrutture. Sto correndo come un matto da Nord a Sud, anche il 25 aprile saremo al lavoro, il 1° maggio saremo al lavoro, per sbloccare i cantieri, perché questo significa lavoro, velocità e sicurezza. Quindi soldi dasì, entro il 2026, ma daperché sono soldi a prestito». Anche Giorgia Meloni è voluta intervenire sui presunti ritardi del. ...