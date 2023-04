Sparano colpo d’arma da fuoco e rapinano incasso di un distributore di benzina

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri, in tarda serata, i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Tre Ponti presso uncarburanti. Due sconosciuti a bordo di uno scooter, secondo la prima ricostruzione, avrebbero esploso undaa salve pretendendo da un dipendente della pompa l’giornaliero. Ottenuti circa 200 euro sarebbero fuggiti. Non ci sono feriti e la dinamica è ancora da chiarire. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Tre Ponti presso un distributore carburanti. Lì, due persone in sella a uno scooter pare avessero esploso un colpo d ...