Spalletti | ' Viaggiamo in prima classe | ma aspettiamo a stappare'

(Di domenica 23 aprile 2023) All'ultimo respiro. Il successo in casa della Juve che permette al Napoli di prepararsi alla festa arriva in controtendenza rispetto ad un campionato praticamente dominato. Ma ormai nessuno bada più ...

Perfino Luciano, che generalmente si trattiene, sta cominciando a pensarci seriamente. "Non ho mai viaggiato posto finestrino in prima classe, ma sempre in autostop. Il fatto di trovarsi

Il tecnico del Napoli: "Dopo l'eliminazione dalla Champions potevano venirci duemila pensieri e invece... Ora dobbiamo pazientare ancora un po'..." ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: “Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, per cui giustamente i calciatori ha ...