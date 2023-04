Spalletti | «Non ho mai viaggiato in prima classe | non avevo i soldi per le scarpette che indosso»

(Di domenica 23 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus Si sentivano i cori nello spogliatoio cosa accadeva? «Funziona così che quando poi vinci partite come queste e hai un tot di partite che mancano alla fine del campionato questi sono mattoni sulla vittoria finale per cui i calciatori hanno fatto un po’ di festa anche perché il gol è arrivato nel recupero. Però poi dobbiamo ancora aspettare a stappare bottiglie e cuori». Cosa ha detto ai ragazzi? «Ho detto cose normali che direbbero tutti, gli ho fatto i complimenti perché la squadra, al di là di qualche leggerezza, ha fatto una buona partita. Dopo l’uscita dalla Champions non è mai facile, ci possono essere pensieri e ripensamenti. Per cui più di così era difficile fare oggi». Benitez aveva già detto ache ...

...dei conti gli azzurrihanno molto da rimproverarsi, specialmente perché il tricolore è talmente alla portata ormai che ogni pensiero negativo sembra fuori luogo. La squadra di Luciano...... per una Signora più a trazione anteriore,risponde con Zielinski ed Elmas. Le squadre si allungano, i padroni di casa perdono un po' le distanze ea caso Osimhen si accende all'...... nonostante l'inserimento di Locatelli tra le linee in fase difensiva per dare più consistenza alla diga bianconera: è così gli uomini dihanno quasi mai messo il naso dalle parti di ...

Spalletti dopo Napoli-Milan: "Il rigore su Lozano era nettissimo. Sono inconsolabile" Sky Sport

Intervenuto a Canale 21 questo l'editoriale di Umberto Chiariello: "A Napoli non serviva vincere, bastava anche pareggiare. Molti criticavano Spalletti, perché non ti accontenti Invece il dna del ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ... A volte le partite sono figlie di episodi e contesti anche non voluti. Fare tutto alla stessa maniera alla lunga ti premia e credo che questa squadra abbia ...