Spalletti e Allegri | c’eravamo poco amati Gazzetta

(Di domenica 23 aprile 2023). Lo scrive ladello Sport alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli.. Diversamente toscani: uno da scoglio, spigoloso, pungente, salace. L’altro da campagna, verace, teatrale, con un modo di pensare e parlare tutto suo, a volte complicato da capire. Diversamente giocatori, diversamente allenatori. Diversi in quasi tutto, tranne che nell’ironia, nella furbizia e nel talento. No, Massimiliano, prima Acciuga e poi conte Max, e Luciano, semplicemente Luciano, non si sono mai. E quando hanno dichiarato la simpatia l’uno nei confronti dell’altro, seguiva sempre qualche battuta ironica, ...

... Massimi VAR: Aureliano - Pezzuto Probabili formazioni Juventus - Napoliha le idee chiare. ..., invece, ritrova Kim e Anguissa, squalificati in Champions, in difesa Rrahmani ha ...Non se ne fece nulla: nell'estate 2022, dopo la cessione di De Ligt e l'addio di Chiellini,ha chiesto di andare sul sicuro con un esperto di Serie A: il rifiuto di Koulibaly (che potrebbe ......rispolvera in mezzo al campo Fagioli e dà fiducia a Vlahovic: si va verso la coppia d'attacco con Milik, con Di Maria dalla panchina.deve far fronte ad alcuni infortuni rimediati ...

Juventus-Napoli è anche la sfida tra due dei migliori allenatori del nostro campionato e La Gazzetta dello Sport racconta del loro rapporto burrascoso.NAPOLI - Attento Napoli, cuore forte e nervi saldi: con Madama non si scherza, caricata a pallettoni dopo le vicende dell’Europa League e dei punti che in classifica gli sono stati restituiti, per ora ...