Spal | Meccariello | “Solo uniti possiamo vedere un po’ di luce Ai tifosi chiedo…”

(Di domenica 23 aprile 2023) Dopo il pari col Modena, il calciatore dellaha fatto il punto della situazione in campionato mandando un messaggio anche ai

Dopo il pareggio contro il Modena in campionato, lasi prepara per un'altra settimana intensa dove sarà chiamata a raccogliere tutte le forze per ...- 0 dell'ultimo turno è stato Biagio...Oggi laè tornata solida: 'Nelle ultime quattro partite abbiamo sempre fatto la prestazione e ... Anche oggi Biagioè stata una certezza: 'Penso che avremmo potuto sbloccare il primo ...Tesser(4 - 3 - 1 - 2) Alfonso; Dickmann (67 Fiordaliso), Arena (75 Dalle Mura),, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro (93 Zanellato); Nainggolan (67 Tunjov); La Mantia (67 Rauti),...

Modena - SPAL, il commento di Biagio Meccariello SPAL

"Spal, pari nel derby e sorpasso rimandato", titola il Resto del Carlino. Dopo un buon primo tempo i biancazzurri calano nella.Dopo il pari col Modena, il calciatore della Spal ha fatto il punto della situazione in campionato mandando un messaggio anche ai tifosi.