Sonorità psichedeliche tra cosmo | Hammond e kraut-rock

(Di domenica 23 aprile 2023) Registrato ad Amnes, remota località norvegese – lastre nuvolose marmoree su pelaghi di neve,boccate di luce che fa il suo giro, ma gelida, crepuscolare – Diversions Vol. 1. Softly Through first appeared on il manifesto.

Le radici musicali del progetto affondano nell'ampia palude del blues, da Junior Kimbrough agli All Them Witches passando per The Black Keys, fino ad abbracciarefunk,, hip hop ...Sabato 20 maggio, con i Balkan Bazar l a tradizione balcanica si ubriaca inrock per un viaggio musicale dalle mille sfumature. Domenica 21 maggio chiusura in bellezza con il ...... in cui brumeavvolgono un riff hard rock, che invece di mostrare i muscoli, trasuda ... Se è vero che ormai spuntano come funghi band che omaggiano questevintage, è altrettanto ...