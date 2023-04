Sollevamento pesi | Europei 2023 | Emily Campbell si aggiudica l’ultimo titolo femminile nei +87 kg

(Di domenica 23 aprile 2023) Giornata conclusiva dei Campionatidiche si è aperta a Yerevan (in Armenia) con l’assegnazione deldella manifestazione, nella categoria +87 kg.Jadeha rispettato il pronostico della vigilia, facendo la differenza nello slancio dopo uno strappo opaco e portando a casa il terzo oro continentale consecutivo nel concorso generale. La 28enne britannica, argento olimpico e mondiale in carica tra imassimi, ha trionfato quest’oggi con 253 kg di totale,ndosi anche l’oro di specialità nello slancio con 143 kg dopo aver chiuso solo in quarta posizione nell’esercizio di slancio con 110 kg. Completano il podio la georgiana ...

Definire positivi gli Europei di Yerevan diper il Team Italia sarebbe riduttivo. Con appena 8 atleti presenti (di cui uno, Nino Pizzolato, che non ha potuto gareggiare per infortunio) sono infatti arrivati ben 16 podi, record ...Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono ...

Sollevamento pesi, Cristiano Ficco lotta e strappa un bronzo prezioso nei -96 kg agli Europei di Yerevan OA Sport

Giornata conclusiva dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 che si è aperta a Yerevan (in Armenia) con l'assegnazione dell'ultimo titolo femminile della manifestazione, nella categoria +87 kg ...