Soleil Sorge spiazza tutti | torna sui suoi passi e tende la mano al peggior nemico

Ma non è come sembraha fatto pace con Iconize Di nuovo insieme dopo aggressioni e accuse: cos'è successo Sophie Codegoni e l'ecografia: 'Celine è super antipatica... come il suo papà'. ...Gli esaminandi potranno essere promossi e ricevere il tanto agognato diploma o rimandati alla puntata successiva, come è successo a. Nell'aula magna in cui avrà luogo l'esame saranno ...Sembrerebbe sia tornata la pace trae l'influencer Iconize . I due negli anni passati erano molto amici, finché improvvisamente il loro rapporto si è spezzato a causa di alcune rivelazioni dell'ex gieffina sull' influencer .

Soleil Sorge ha fatto pace con Iconize Di nuovo insieme dopo aggressioni e accuse: cos'è successo leggo.it

Soleil Sorge sorprende tutti: dopo un gran polverone, si riappacifica ad una sua vecchia conoscenza, molto nota ai fan ...Sophie Codegoni è sempre più vicina al parto. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il giorno esatto in cui dovrebbe partorire e ha mostrato ai follower ...