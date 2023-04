Siracusa | si tuffa per salvare 2 minori | ritrovato in mare corpo 35enne disperso**

(Di domenica 23 aprile 2023) Siracusa, 23 apr. (Adnkronos) - E' statointorno alle 14.50 ildeldisperso da ieri pomeriggio quando, intorno alle 17, era entrato indalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, per provare a portare in salvo duein difficoltà per la corrente. I ragazzini, però, erano riusciti a tornare a riva, anche grazie all'aiuto dell'uomo, del quale invece si erano perse subito dopo le tracce. A rintracciare e a recuperare ilil nucleo sommozzatori, mandato questa mattina da Reggio Calabria per le ricerche.

