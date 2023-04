Siracusa | cade in mare per salvare due minorenni | Vito muore da eroe

(Di domenica 23 aprile 2023) Il giovane non ha esitato un istante quando ha visto i due ragazzini in difficoltà, ma durante il salvataggio è caduto ine non è riuscito a riemergere

L'uomo, originario di Floridia, in provincia di, era disperso in mare da ieri . La tragedia Per tutta la giornata sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della

Ha salvato due ragazzi caduti in acqua mentre si facevano una foto: ha legato due teli e li ha aiutato ma poi è scivolato in acqua ed è morto. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è stato ritrovato ...Ha salvato due ragazzi caduti in acqua mentre si facevano una foto: ha legato due teli e li ha aiutato ma poi è scivolato in acqua ed è morto ...