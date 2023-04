Singapore | alla scoperta della città giardino

Leggi su panorama

(Di domenica 23 aprile 2023) Cascate da soffitti trasparenti, alberi di taglia «extralarge», foreste verticali sui palazzi. Viaggio nella metropoli tutta verde. Stupisce con le immensità visive, con l’assertività dei suoi record: la cascata al chiuso più alta del mondo, un fiume d’acqua in piena che scorre in giù da un soffitto trasparente; gli alberi artificiali mastodontici, ciascuno con centinaia di piante vere addosso, che al tramonto brillano di luci e si accendono di musica; la montagna custodita nell’abbraccio di una serra, i giardini di orchidee, quelli abitati da colonie di farfalle. Ma è più nell’ordinario che s’incontra lo straordinario di: alberghi come il Parkroyal Collection Pickering, con dentro orti e fronde sparsi su più piani; palazzi e grattacieli con il verde ovunque, a colorare di natura il grigio del cemento. Il nostro bosco verticale è già la loro regola. Il Paese ...