Simone Biles | matrimonio in segreto con l’amore trovato su internet | il vestito mozzafiato

(Di domenica 23 aprile 2023) Non la si vedeva sorridere da troppo tempo. L’infanzia difficile, le molestie subite, la pressione mediatica e quella di chi si porta sulle spalle il peso di dover essere sempre la migliore: perla vita è stata una battaglia senza fine, ma adesso la campionessa è tornata a essere padrona della propria storia, da condividere assieme a un nuovo amore.si è sposata e lo ha fatto a modo suo, lontano dai riflettori, senza il fasto che ci si aspetterebbe da chi colleziona medaglie d’oro. Inizia oggi il suo vissero felici e contenti assieme a Jonathan Owens, giocatore di basket della Nfl. Ai paparazzi non è spettato nulla, ma i fan di Instagram hanno la possibilità di gioire assieme alla giovane leggenda della ginnastica mondiale., ilin ...

Simone Biles ha detto sì Vanity Fair Italia

