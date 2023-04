Siamo tutti Fantozzi | il tragicomico mondo del ragioniere rivive alla Coppa Cobram

'La nostra ambasciata - ha poi aggiunto Tajani - ha chiamato a raccoltai nostri connazionali ...intervenuti anche per aiutare l'evacuazione della nunziatura apostolica'. In tutto saranno, ..."Ieri grazie alla collaborazione dell'ambasciata al Cairoriusciti a portarne 19 in Egitto: nel giro di poche ore, speriamo entro la nottata ,quelli che lo vorranno saranno portati in ...Per questoal lavoro per rimodulare il piano e risolvere le criticità, puntando su quei ... preoccupandoci al contempo sempre di tutelarei soggetti coinvolti, sia imprese sia cittadini, e ...

Rita Pavone ricorda l'operazione al cuore: Ho capito che siamo tutti in coda Fanpage.it

"Ci riformeremo, faremo un grande tour". Noel Gallagher spiazza tutti, ma è solo una trollata. Ecco cos'ha detto ...La rabbia: Steven Yeun e Ali Wong protagonisti su Netflix di una serie che è un ritratto perfetto del dominio dell'aggressività nella nostra società.