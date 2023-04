Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si separano | l’annuncio

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 23 aprile 2023)si, a distanza di quasi dodici anni dal loro matrimonio, che era stato celebrato a ottobre del 2011. A comunicare la decisione è stata la portavoce dell’attrice, Leslie Sloane. “Il divorzio è l’ultima cosa chevoleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta” – sono state le sue parole a People, che lasciano intendere che la causa scatenante possa essere un possibile tradimento da parte dell’uomo. Secondo quanto riporta TMZ, sempre informata sulle vicende che riguardano le star americane, i due non vivrebbero più insieme da gennaio 2023, sulla base di quanto risulta dai documenti. L’ex interprete di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 vorrebbe un assegno di mantenimento, ma anche che all’ex non venga dato alcun sostegno ...