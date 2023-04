Serie B | giornata 34 | Genoa a due punti dalla vetta

(Di domenica 23 aprile 2023) La lotta per il primo posto resta aperta: nella34 diB il Frosinone rallenta tra le mura amiche contro il Südtirol, mentre ilvince a Cittadella e si porta a due lunghezze. Il Bari consolida il terzo posto e resta in corsa per la promozione diretta, il Parma punta il sorpasso in quarta posizione mentre Modena e Palermo avvicinano la zona playoff. In coda alla classifica il Brescia può sognare la salvezza.B,34: Frosinone-Südtirol 0-0, Cittadella-0-1, Parma-Cagliari 2-1 Ilsogna l’aggancio alladella classifica: 0-1 sul campo del Cittadella e sesta vittoria nelle ultime sette partite. I veneti, invece, non ottengono il bottino pieno da otto giornate. ...

Il Milan supera il Lecce ospite a San Siro, 2 - 0 il risultato finale del match valido per la 31madiA, grazia a una doppietta di Leao, e rossoneri di nuovo in piena zona Europa con il quinto posto in classifica conquistato oggi. A sbloccare la partita alla fine del primo tempo il ...Il match valido per la 31esimadiA tra Milan e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro, Milan e Lecce si affrontano nel match valido per la 31esimadi...La 31esimadiA prosegue oggi con cinque partite. Nella sfida delle 12.30 l'Inter ha giocato a Empoli e ha vinto 3 - 0. Il Monza ha battuto 3 - 2 in rimonta la Fiorentina, mentre Udinese - ...

Juventus-Napoli, risultato in diretta della 31° giornata di Serie A. Segui il live con noi per le formazioni ufficiali ed il tabellino completo. Presentazione del… Leggi ...