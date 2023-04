Serie A | LIVE Monza-Fiorentina 3-2 e Udinese-Cremonese 3-0 | Pessina ribalta i viola

(Di domenica 23 aprile 2023) Dopo la gara dell'Inter a Empoli, la domenica diA continua con altre quattro partite in programma. Alle 15 ladi Italiano...

ItalianoCLASSIFICAA: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Inter * 54, Milan 53, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, ...Commenta per primo Monza - Fiorentina e Udinese - Cremonese sono le gare delle 15 della domenica diA. Di seguito i prinicipali episodi da moviola delle due partite. Monza - Fiorentina Arbitro : Sacchi Guardalinee: Affatato - Severino Quarto uomo: Cosso Var: Di Martino Avar: La Penna 47' - ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio U - Power, Monza e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di...

Juventus-Napoli, streaming GRATIS: dove vedere la Serie A in diretta LIVE Footballnews24.it

Segui la webcronaca della partita valida per la 34esima giornata del campionato Serie BKT in programma al "Liberati" di Terni ...sciatori-dispersi, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: sciatori-dispersi. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.